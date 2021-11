Milan-Sassuolo, Pioli: “Ci è mancata lucidità in diverse situazioni”

E' terminata la gara di San Siro con il Milan uscito sconfitto per 3-1 per mano del Sassuolo. Ecco le parole di Stefano Pioli dopo la sfida.

Sulla gestione della gara - C'è mancata lucidità. Abbiamo sbagliato troppe situazioni, soprattutto nell'area avversaria. Ci manca l'ultimo passaggio. Dovevamo gestire meglio il vantaggio, abbiamo commesso un errore che abbiamo pagato a caro prezzo. Non c'è stata sufficienza, la squadra era determinata e attenta. Non siamo stati lucidi e abbiamo sbagliato le scelte. Ci siamo affidati alle scelte individuali che oggi però non sono arrivate.