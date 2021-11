Milan-Sassuolo, le probabili formazioni della gara di San Siro

Domenica alle 15 andrà in scena a San Siro la sfida tra Milan e Sassuolo. Vediamo insieme le probabili formazioni delle due squadre.

Redazione Il Milanista

Dopo la grande vittoria del Wanda Metropolitano, il Milan torna a pensare alla Serie A. Domenica alle 15 arriva a San Siro il Sassuolo di Dionisi. La squadra di Pioli, fresco di rinnovo di contratto, vuole riscattare la prima sconfitta subita in campionato lo scorso fine settimana sul campo della Viola. I rossoneri sono comunque ancora in testa alla classifica, insieme al Napoli di Luciano Spalletti che in questa giornata sarà impegnato nella complicata sfida contro la Lazio. Turno sulla carta favorevole al Milan. Vediamo quelle che potrebbero essere le probabili formazioni del match di San Siro.

Mister Pioli, che schiererà il consueto 4-2-3-1, ritrova tra i pali Maignan, protagonista di un recupero record dopo l'operazione al polso. In difesa torna Tomori, che affiancherà Kjaer. A sinistra Theo Hernandez, a destra favorito Florenzi su Kalulu. In mezzo al campo, oltre al solito Kessiè, dovrebbe partire dall'inizio Bennacer, con Tonali che riposa. Sulla trequarti agiranno Saelemmaekers, Brahim Diaz e torna dal primo minuto Rafael Leao, che è stato in panchina per tutta la gara di Madrid. I rossoneri, al Wanda Metropolitano, hanno perso Giroud a causa di una lesione al bicipite femorale. Partirà, perciò, dall'inizio Zlatan Ibrahimovic, con Pellegri pronto ad entrare a partita in corso.

In casa Sassuolo, Dionisi deve valutare le condizioni di Djuricic e Boga. Entrambi in settimana si sono limitati a svolgere un lavoro differenziato. Il serbo, alle prese con un problema muscolare avvertito durante la gara con il Venezia, potrebbe recuperare almeno per la panchina. L'ivoriano, invece, difficilmente sarà disponibile. Con Frattesi squalificato per un espressione blasfema, Dionisi è pronto a mandare in campo Matheus Henrique, insieme a Traorè e Maxime Lopez. Il dubbio principale riguarda l'attacco. Certi di una maglia da titolari Berardi e Raspadori, davanti si giocano il posto uno tra Scamacca e Defrel.