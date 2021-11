Milan, Ferrara: “Romagnoli rimane comunque un ottimo giocatore”

Il Milan perde ancora in campionato per 3-1 contro il Sassuolo. Ecco le parole di Ciro Ferrara sulla gara di Romagnoli.

Il Milan cade per la seconda volta consecutiva in campionato. Dopo la gara persa a Firenze la settimana scorsa, arriva oggi un'altra sconfitta pesante per 3-1 contro il Sassuolo a San Siro. La gara si era messa bene con i rossoneri che erano riusciti a trovare il vantaggio grazie a un colpo di testa vincente di Alessio Romagnoli. Come sottolineato da Pioli, la squadra ha avuto il giusto approccio alla partita. Ma il gol di Scamacca, arrivato subito dopo quello del capitano rossonero, ha frenato gli entusiasmi. Il Milan non è stato poi in grado di reagire alla situazione di svantaggio e ha sbagliato la gestione di diversi palloni.

Romagnoli è stato un po' il protagonista in positivo e in negativo della partita. Suo il gol del vantaggio rossonero. Ma nel secondo tempo scivola su una finta di Berardi che insacca alle spalle di Maignan per il gol del 3-1. Pochi minuti più tardi viene puntato da Defrel che lo supera. Il capitano rossonero, rimasto ultimo uomo, è costretto a fare fallo e viene espulso. Queste le parole di Ciro Ferrara sul difensore del Milan e sull'assenza di Tomori: "Tomori sicuramente un giocatore importante, però parliamo comunque di Romagnoli. Al di là degli errori di oggi resta un ottimo giocatore. Tomori è un giocatore importante, ma qui la partita va analizzata sotto l’aspetto dell’attenzione più che altro. Poi è chiaro che ci sono stati errori grossolani, bisogna chiedersi come mai siano stati fatti".

Il capitano rossonero sarà quindi costretto a saltare la gara del turno infrasettimanale che vedrà il Milan impegnato mercoledì sera alle 20:45 allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa di Shevchenko. La buona notizia per Pioli è rappresentata dal ritorno di Fikayo Tomori, che dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Kjaer. Il difensore inglese era assente oggi, così come nella gara di Firenze. In queste due partite il Milan ha incassato ben 7 gol. Una coincidenza?