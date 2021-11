Il Sassuolo si conferma bestia nera del Milan: 3 a 1 senza storie

Il Sassuolo sbanca San Siro battendo il Milan 3 a 1. Gli emiliani e Berardi si confermano bestie nere dei rossoneri

Il Milan parte forte. Anzi fortissimo. Dopo appena due minuti infatti Ibrahimovic crea i primi problemi a Consigli, ma lo svedese è spesso in fuorigioco. Un copione che andrà avanti per quasi tutta la partita. Così come gli strappi del Sassuolo che riescono ad arrivare indisturbati davanti a Maignan con Maxime Lopez. Il neroverde prova a servire Raspadori ma Kjaer salva tutto. Dopo istanti dopo l'azione del Sassuolo viene alimentata da un inspiegabile e inutile tacco di Leao in area. Resiste lo 0 a 0. Ma al 21' arriva il gol del Milan. Corner dei rossoneri: Leao serve Theo che crossa e trova sul primo palo Alessio Romagnoli che da due passi batte Consigli. 1 a 0. Ma il Milan non fa in tempo a festeggiare che Scamacca fa partire un destro incredibile. Così inaspettato che Maignan manco lo vede partire. Un contropiede incredibile. Il Milan prova a sorprendere il Sassuolo in contropiede, ma a passare in vantaggio sono gli emiliano. Corner, Florenzi devia e Theo salva e spazza. Il rinvio però finisce dalle parti di Scamacca che, di prima, tira. Maignan ci mette i piedi, ma la sfera carambola sulla schiena di Kjaer che insacca. 2 a 1 Sassuolo e il Milan è palesemente frastornato. I neroverdi vogliono allungare: Ferrari entra in area serve Raspadori che tira: Maignan compie un vero miracolo. La corsia sinistra lavora bene con Theo e Leao. A fine frazione il Sassuolo, sempre con Scamacca, va vicinissimo al 3 a 1. L'attaccante della Nazionale però di testa non inquadra la porta di Maignan e tiene ancora aperta la partita.