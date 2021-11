Milan-Sassuolo, Berardi: “Grande partita, complimenti ai miei compagni”

Seconda sconfitta consecutiva per il Milan. Vince 3-1 il Sassuolo. Ecco le parole di Berardi, autore del terzo gol.

Milan che non riesce a riscattare la gara di Firenze. Altra sconfitta per i rossoneri. Il Sassuolo espugna San Siro vincendo per 3-1. Queste le parole di Domenico Berardi, autore del terzo gol, subito dopo il triplice fischio, nell'intervista per DAZN.