Milan-Lazio, Sarri: “Coppa Italia antisportiva, ma noi abbiamo fame”

Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste è intervenuto sulla gara di questa sera di Coppa Italia fra il Milan e la Lazio.

Redazione Il Milanista

Questa sera andrà in scena la gara di Coppa Italia fra il Milan e la Lazio. Chi avrà la meglio strapperà il pass per la semifinale ed affronterà l'Inter di Simone Inzaghi. Alla vigilia dell' incontro, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, dove ha parlato della gara in programma questa sera alle ore 21.00 a San Siro.

"Sia noi che il Milan arriviamo a questa partita con i presupposti giusti, noi abbiamo vinto una gara importante e loro il derby. Dispiace che la competizione sia una delle più antisportive del mondo, con un sorteggio che non si sa dove, da chi e quando viene effettuato, palesemente realizzata per far arrivare in diretta televisiva certe squadre. Noi abbiamo voglia e fame per affrontare una squadra che si sta giocando lo Scudetto".

"I margini di miglioramento sono ampi, il Milan partiva già da una base di più alto livello perché è un gruppo che lavora insieme da tempo". E per quanto riguarda i dubbi di formazione, ha detto: "Abbiamo ancora tempo prima delle scegliere l'undici iniziale, il risultato della gara di campionato non deve condizionarci. Siamo in una situazione in cui non possiamo scegliere una competizione, dobbiamo spararci tutte le cartucce".

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.