Milan, uno sguardo verso il futuro: occhi su Sangaré e Javi Lopez

La dirigenza rossonera è sempre a lavoro per scovare giovani talenti sparsi per tutto il mondo da ingaggiare prima che diventino dei veri e propri fuoriclasse. La Gazzetta dello Sport riferisce che il Milan si sta muovendo per due giovani terzini. I rossoneri seguono per la prossima sessione di mercato, ovvero quella estiva il terzino sinistro Javi Lopez, giocatore classe 2002 dell’Alaves, ma la trattativa più avanzata è quella per Aboubacar “Buba” Sangaré, terzino destro del 2007.

I meneghini puntano a prenderlo ora, lasciarlo in Spagna al Levante fino a giugno e poi inserirlo in estate nella rosa della Primavera rossonera del prossimo anno. O magari, se il progetto dovesse andare in porto, nella squadra Under 23 che il Milan sta valutando concretamente di creare. Il costo di Sangaré è di 1,5-2 milioni di euro.

