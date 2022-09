Milan, è il turno di Tonali: ad ore l’annuncio del rinnovo fino al 2027

Secondo quanto riportato dal CorriereDelloSport il Milan ha trovato l'accordo con Tonali per il rinnovo del contratto fino al 2027: le cifre

Dopo l'ufficialità del rinnovo di Rade Krunic, il Milan attende di annunciare anche un altro rinnovo importante. "Krunic ha firmato. Atteso anche il sì di Tonali: Milan riconoscente", scrive l'edizione odierna del CorriereDelloSport. Il quotidiano romano sottolinea la riconoscenza dei rossoneri nei confronti di quei calciatori che sono stati un pezzo importante nella cavalcata Scudetto della passata stagione. O in generale, potremmo dire, nel percorso di crescita complessivo del club di Via Aldo Rossi. Prima è toccato al tuttofare Rade Krunic, il jolly a disposizione di Pioli - con cui ha giocato davvero in tutti i ruoli, dal centrocampo alla seconda punta.