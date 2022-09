Milan, Tonali lascerà Coverciano: farà ritorno dal ritiro azzurro

Il mediano rossonero non ha smaltito l'infortunio muscolare e dovrebbe lasciare a breve il ritiro di Covericano: pessima notizia per Pioli

La Nazionale azzurra si prepara a scendere in campo nella sfida di domani sera contro l'Inghilterra. In questi giorni gli azzurri si stanno allenando nella solita Coverciano. Tra i convocati di Roberto Mancini c'è anche Sandro Tonali. Il numero 8 rossonero durante il ritiro in Toscana non ha mai completato un'intera seduta di allenamento, a causa di un problema fisico. Nella seduta di rifinitura in vista dell'Inghilterra sono 28 i presenti; ci sono tutti tranne Tonali.

Il mediano rossonero aveva avvertito un fastidio muscolare durante la gara contro il Napoli ma le sue condizioni non sembravano preoccupare. Le parole di Mancini però lasciano intendere come Tonali possa presto lasciare il ritiro della Nazionale: "Sandro non s’è mai allenato con noi, provavamo a recuperarlo per Budapest ma non sta benissimo e credo lo rimanderemo a casa".

A meno di clamorosi recuperi last-minute Tonali sarà out per la gara contro l'Inghilterra e l'Ungheria. L'ennesimo campanello d'allarme in casa Milan, con Stefano Pioli che vede di giorno in giorno crescere la lista degli infortunati. Dopo la sosta il Milan andrà ad Empoli e sono molti i calciatori da valutare: Origi, Rebic, Calabria. Già sicuro di saltare la sfida contro i toscani è Theo Hernandez. Ora si aggiunge Tonali, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.