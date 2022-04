Milan-Genoa: sono disponibili i biglietti per la prossima gara casalinga

Il Milan sta vendendo i biglietti in vista della prossima gara casalinga contro il Genoa. Il comunicato ufficiale

“Dopo la vittoria per 3-0 nella sfida di andata a Marassi, firmata da una punizione di Ibrahimović e da una doppietta di Messias, i l Milan ospiterà il Genoa il prossimo 15 aprile alle 21.00 nella gara valevole per la 33ª giornata di Serie A. Anche nella scorsa stagion e le due formazioni si sono affrontate a San Siro nel mese di aprile e i rossoneri hanno avuto la meglio per 2-1 grazie ad una rete di Rebić e ad un autogol genoano, intervallati dal momentaneo pareggio di Destro”.

“I biglietti per Milan-Genoa saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti secondo le seguenti modalità: La finestra di vendita dedicata agli abbonati e ai possessori di Carta Cuore Rossonero aprirà alle 12.00 di martedì 29 marzo e chiuderà alle 23.59 di venerdì 1°aprile, usufruendo di un listino prezzi dedicato. In contemporanea, sempre alle 12.00 di martedì 29 marzo, prenderà il via la fase di vendita libera che resterà aperta fino a esaurimento posti. Il costo dei biglietti per Milan-Genoa parte da 5€ nella fase dedicata ad abbonati e CRN e da 9€ in vendita libera. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale a partire da 5€ in settori dedicati se accompagnati da un adulto e, per gli Over 60, prezzi scontati a partire da 9€”.