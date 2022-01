Milan-Sampdoria inizia la vendita dei biglietti per il match di San Siro

Inizia oggi la vendita dei tagliandi per il match del 13 febbraio 2022 contro la Sampdoria dell'ex tecnico Marco Giampaolo

Dopo il derby di sabato prossimo, il Milan scenderà in campo contro la Sampdoria dell'ex Marco Giampaolo. I rossoneri hanno pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com, quest'oggi le modalità di vendita dei biglietti per la partita contro i doriani del 13 febbraio. Ecco il comunicato ufficiale

La stagione continua e proseguono gli impegni sul campo per il Milan nel mese di febbraio. Dopo il Derby e il Quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, domenica 13 febbraio alle 12.30 i rossoneri affrontano la Sampdoria a San Siro nella gara valevole per la 25ª giornata di Serie A.

I biglietti per Milan-Sampdoria saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti in tre finestre separate:

Il costo dei biglietti per Milan-Sampdoria parte da 12€. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale di 14€ in alcuni settori dedicati se accompagnati da un adulto e sono previste riduzioni per gli Over 60 in determinati settori.