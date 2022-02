Milan-Sampdoria: i tifosi hanno scelto l’MVP del match

Con un comunicato sul proprio sito internet, il Milan ha annunciato il migliore in campo del match di ieri contro la Sampdoria

Al club rossonero sono bastati appena 7 minuti per incassare i tre punti, grazie alla rete, la settima in campionato, di Rafael Leao arrivata su assist del portiere Mike Maignan. D'altronde Stefano Pioli aveva più volte lodato in conferenza stampa le qualità del portiere transalpino con i piedi. Nonostante il passaggio vincente, i tifosi rossoneri hanno scelto come migliore campo del match Rafa Leao. A comunicarlo è lo stesso Milan con una nota pubblicata sul proprio sito internet.

Ha qualità straordinarie che mai come in questa stagione sta mettendo in evidenza e soprattutto al servizio della squadra. Rafael Leão segna e decide, la Sampdoria è solo l'ultima delle sue vittime. Il portoghese ha realizzato una vera e propria delizia, di velocità e precisione, per sbloccare la partita e permettere poi al Milan di vincere. Tre punti d'oro e per il 17 rossonero una grande prestazione, fatta di strappi imprendibili e giocate di spessore. Una prova apprezzata e applaudita da tutto San Siro, premiata dai nostri tifosi i quali lo hanno votato come migliore in campo. Leão ha ricevuto più del 60% delle preferenze, davanti a Maignan, Bennacer e Florenzi.