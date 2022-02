Le 10 curiosità che non sai sulla sfida odierna del Milan

Ecco le dieci curiosità su Milan-Sampdoria match della 25esima giornata di Serie A delle 12.30

Il Milan tra poche ore affronterà in campionato la Sampdoria di Giampaolo.

In vista del match ecco le 10 curiosità, pubblicate dal Milan sul proprio sito ufficiale (acmilan.com):

Milan-Sampdoria in cifre, prodotte nello specifico nello storico di queste sfide ma anche in generale legate alla stagione dei rossoneri. A meno di 24 ore dal fischio d'inizio, approfondiamo le statistiche verso la 25ª giornata di Serie A a San Siro:

1- Sfida numero 128 tra Milan e Sampdoria in Serie A, per un bilancio finora di 66 vittorie dei rossoneri, 30 dei blucerchiati e 31 pareggi.

2- Cinque degli ultimi sei gol segnati in partite tra Milan e Sampdoria in Serie A portano la firma di centrocampisti (Kessie, Castillejo, Ekdal, Hauge e Díaz); fa eccezione il gol di Quagliarella, nel match di ritorno dello scorso torneo.

3- I rossoneri hanno vinto quattro degli ultimi cinque incontri giocati alle 12.30 in Serie A (1N), segnando sempre almeno due reti in ciascuna vittoria vittoria: tanti successi quanti quelli raccolti nei diciannove precedenti andati in scena all'ora di pranzo.