Milan-Salisburgo, Jaissle e Ulmer: “Milan fortissimo ma siamo ottimisti”

In occasione della sfida fra Milan e Salisburgo hanno parlato in conferenza stampa l'allenatore degli austriaci Jaissle e il capitano Ulmer

Il Milan si prepara a scendere in campo per la prima gara di Champions League contro il Salisburgo. Gli austriaci hanno parlato in conferenza stampa in vista della partita. A prendere la parola è stato Matthias Jaissle, giovane allenatore della squadra austriaca. Queste le sue parole:

"Vogliamo giocare come facciamo sempre. Le aspettative sono alte ma l'avversario è fortissimo. I ragazzi sono molto contenti, sono emozionati: è strano giocare la Champions League a Salisburgo. Vedremo come andrà la partita e successivamente il girone. Siamo riusciti spesso a giocare bene. Siamo ottimisti, daremo il nostro meglio domani sera. Vedremo domani se il Milan soffrirà il nostro pressing. Non ho bene in mente la partita come potete averla voi, il Milan ha grandissima qualità in tutte le fasi del gioco. Ci scontreremo contro un avversario fortissimo, lo ha dimostrato il nostro studio fatto su di loro. Hanno delle performance stabili, per questo sono campioni italiani".

Oltre al tecnico del Salisburgo ha parlato anche il capitano degli austriaci Andreas Ulmer, capitano della squadra:

"Il Milan è una squadra fortissima, difensivamente ed offensivamente. Dovremo essere bravi a cercare gli spazi, giocare a nostro modo il nostro calcio. E non essendo qualcosa che si vede spesso potremmo sorprenderli".

Poi qualche commento su due grandi calciatori tra le file dei rossoneri, Leao e Ibrahimovic.

"Leao è eccezionale, nelle ultime partite lo ha dimostrato. Abbiamo visto dei video. Non solo di lui, anche di tutta la squadra. Sono molto bravi, credo che non si tratti di un singolo giocatore, ma come giochiamo tutti insieme: quanto ci sacrifichiamo in difesa, come ci diamo una mano l’un l’altro. Abbiamo già dimostrato varie volte di divertirci, rimaniamo con una mentalità aperta. Zlatan? Tutti lo conoscono, è un calciatore incredibile ma di bravi ce ne sono anche altri. Vedremo cosa succederà, credo sia abbastanza."