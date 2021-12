Milan-Salernitana, le statistiche della gara di San Siro

Il Milan torna a conquistare i 3 punti in casa, battendo per 2-0 la Salernitana. Scopriamo le statistiche prodotte dalla partita.

Partita dominata dal primo all'ultimo minuto. Il Milan conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato. Gli uomini di Pioli sbrigano la pratica Salernitana nel primo tempo, grazie al gol di Kessiè prima e di Saelemaekers poi. L'unica brutta notizia è l'infortunio di Pellegri, che dopo un quarto d'ora ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Nel big match di ieri sera, i bergamaschi hanno avuto la meglio sui partenopei per 3-2. Così, ora, i rossoneri si ritrovano primi in classifica in solitaria, con un punto di vantaggio sui cugini nerazzurri. Vediamo insieme le statistiche prodotte dalla partita di San Siro di ieri.