Milan-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Riparte subito la Serie A. Il Milan aprirà la giornata sabato alle 15 contro la Salernitana. Vediamo le probabili formazioni della gara.

Ieri sera si è concluso il turno infrasettimanale di campionato. Serie A che torna subito in campo questo fine settimana. La prima gara della 16a giornata sarà proprio quella del Milan. Domani pomeriggio alle 15 i rossoneri ospiteranno a San Siro la Salernitana di Colantuono, ultima in classifica. Grande occasione per gli uomini di Pioli per tornare a conquistare i 3 punti in casa che mancano dal 26 ottobre e possibilità di prendersi momentaneamente il primato in classifica, in attesa dei risultati delle dirette avversarie. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Scopriamo insieme le probabili scelte dei due allenatori.