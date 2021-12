Bakayoko a MilanTV: “Vogliamo i 3 punti e restare in alto”

Le dichiarazioni rilasciate nel pre-partita della sfida fra il Milan di Pioli e la Salernitana di Colantuono.

Manca ormai pochissimo al match di campionato tra Milan e Salernitana (il fischio d'inizio è fissato alle 15), valido per la 16esima giornata. Come di consueto, prima dell'inizio del match, sono state rilasciate alcune dichiarazioni dai protagonisti dell'incontro. Qui di seguito le parole di Bakayoko: “Spediamo di raggiungere i 3 punti quest’oggi per restare in alto in classifica in Serie A. Sono pronto a giocare per aiutare la squadra a vincere”.