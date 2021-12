Milan-Salernitana, 10 curiosità sulla gara in programma oggi a San Siro

Il Milan torna subito in campo oggi alle 15 a San Siro contro la Salernitana. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla partita.

Redazione Il Milanista

Questo pomeriggio alle 15 il Milan ospiterà a San Siro la Salernitana di Colantuono. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra di Pioli è tornata a vincere in campionato. Ora i rossoneri vogliono ritrovare i 3 punti anche in casa. La vittoria tra le mura amiche manca dal 26 ottobre, quando i rossoneri ebbero la meglio sul Toro per 1-0, grazie al gol di Giroud. Il Diavolo, vincendo, si porterebbe momentaneamente in testa alla classifica, in attesa delle partite delle dirette avversarie. Vediamo insieme 10 curiosità sulla gara che il Milan affronterà oggi.

1. Milan e Salernitana non si affrontano in Serie A dal 31 gennaio 1999, partita vinta per 3-2 dai rossoneri con doppietta di Bierhoff e gol di Weah. Questa gara verrà giocata a 8343 giorni di distanza da quella del '99.

2. Nessun pareggio nei quattro precedenti in Serie A tra Milan e Salernitana: tre successi rossoneri e un successo campano.

3. I rossoneri hanno perso soltanto una delle ultime venti sfide di Serie A contro squadre neopromosse, nelle altre 14 vittorie e 5 pareggi, tenendo la porta inviolata dodici volte nel periodo.

4. Il Milan ha ottenuto 16 punti nelle prime sette partite casalinghe di questo campionato, l'ultima volta in cui ha fatto meglio è stato nel 2011/12, con 17 punti.

5. Nessuna squadra ha subito meno gol di testa rispetto ai rossoneri. Solamente uno in questo campionato.

6. Junior Messias potrebbe diventare il primo giocatore del Milan ad andare a segno nelle sue prime due gare da titolare in Serie A con i rossoneri da Krzysztof Piątek nel febbraio 2019 e il primo in assoluto, nell'era dei tre punti a vittoria, a segnare due marcature multiple nei primi due match da titolare nel massimo campionato con il Diavolo. Il trequartista brasiliano contro il Genoa è diventato il 13º marcatore stagionale del Milan in Serie A: nessuna squadra ha fatto meglio fino ad ora.

7. Zlatan Ibrahimovic può diventare il primo giocatore a segnare a 80 squadre differenti nei cinque maggiori campionati europei negli anni 2000. Al momento è a quota 79, davanti a Cristiano Ronaldo, che è fermo a 78.

8. La prossima sarà la 50ª presenza di Rade Krunić con la maglia del Milan in Serie A.

9. Theo Hernández è il difensore che ha fornito più assist in questo campionato, vantandone 5.

10. La Salernitana diventerà la 40ª avversaria incontrata da Stefano Pioli in Serie A: finora non ha ottenuto successi solo contro Carpi, Messina e Reggina.