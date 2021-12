Milan-Salernitana, i convocati di mister Stefano Pioli

Oggi alle 15 il Milan scende in campo a San Siro contro la Salernitana. Ecco la lista dei convocati di Stefano Pioli.

Riparte la Serie A . Ad aprire la 16a giornata sarà proprio il Milan , che questo pomeriggio alle 15 sarà impegnato a San Siro contro la Salernitana, ultima in classifica. Sulla carta può sembrare una sfida facile, ma servirà comunque la massima concentrazione. Dopo essere tornati alla vittoria in campionato che mancava da un mese, ora l'obiettivo dei rossoneri è riconquistare i 3 punti anche tra le mura amiche. In caso di vittoria, il Diavolo si porterebbe momentaneamente in testa alla classifica, in attesa delle partite delle dirette avversarie. Ecco la lista dei convocati per il match di oggi .

Pioli manderà in campo il classico 4-2-3-1. Davanti a Maignan, ci saranno sui lati Theo Hernandez e Florenzi, e al centro Tomori e Romagnoli, che avrà il compito di sostituire l'infortunato Kjaer, out per 6 mesi. Centrocampo molto fisico che vedrà partire dall'inizio Kessiè e Bakayoko, con Tonali che riposa in panchina. Sulla trequarti l'unico dubbio è Diaz o Messias, mentre sono certi di una maglia da titolare Saelemaekers e Rafael Leao. La novità più grande, in attacco, è rappresentata dalla presenza in campo dal primo minuto di Pietro Pellegri. Grande chance per l'attaccante classe 2001. Inizia dalla panchina Ibra, che riposa in vista della sfida di Champions League di martedì contro il Liverpool.