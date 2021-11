Capitolo rinnovi: ecco la richiesta di Alessio Romagnoli

In casa Milan è periodo di rinnovi. Il Ds Massara e Maldini sono a lavoro per blindare i propri calciatori tramite dei prolungamenti

Il capitolo rinnovi in casa Milan è in pieno regime. La società rossonera, vuole blindare tutti i suoi pezzi pregiati, per tenere lontano le proposte milionari provenienti dai club esteri. Inoltre il club vorrebbe evitare situazioni sgradevoli come gli episodi passati, Donnarumma edCalhanoglu in primis. I dirigenti rossoneri stanno trattando con il capitano Alessio Romagnoli per un prolungamento del contratto. L'obbiettivo del calciatore è quello di restare a Milano, anche con una decurtazione dello stipendio che ad oggi si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Il difensore spera di non scendere sotto i 4,5 milioni annui. Il calciatore per ora ha incontrato personalmente il Ds Massara e Maldini senza l'assistenza del suo procuratore Mino Raiola. Il quale è stato protagonista della vicenda Donnarumma, non ancora digerita dai vertici di via Aldo Rossi.