Napoli-Milan: sentenza Giroud, i partenopei si inchinano a lui

Questa sera alle ore 20,45 allo stadio Maradona, è andato in scena il big match della 28esima giornata di Serie A, fra il Napoli ed il Milan. Nei primi minuti di gara gli uomini di casa hanno espresso in pieno il loro gioco, dando del filo da torcere alla difesa rossonera. Al 20'esimo minuto di gioco, il terzino azzurro Di Lorenzo ha innescato Osihmen, il cui tiro è terminato largo dalla porta di Maignan. Al 30esimo si accende Rafael Leao che con una bellissima azione semina molti difensori campani, successivamente serve Tonali che "spara" la palla altissima. Al 45+4 termina il primo tempo, determinato da ritmi altissima, ma di poche occasioni da goal. Al 49esimo arriva finalmente il goal dei rossoneri grazie al solito Olivier Giroud. L' ex Chelsea con il sinistro devia il tiro impreciso di Calabria e spiazza Ospina. Successivamente Bennacer impegna il portiere azzurro, che si salva mettendo i corner il pallone. Al 56′ il Milan si rende nuovamente pericoloso su corner prima con Giroud e poi con Tomori, il cui colpo di testa viene parato da Ospina.