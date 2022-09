L’ AC Milan omaggia Ronaldo il fenomeno nel giorno del suo compleanno

Oggi Ronaldo Luís Nazário de Lima, detto Ronaldo Il Fenomeno , festeggia oggi il suo 46° compleanno . Per l'ex attaccante della 'Seleção', che ha indossato la maglia del Milan per 18 mesi, dal gennaio 2007 al giugno 2008 , sono arrivati gli auguri social del club meneghino.

Nel Milan, complice una serie di infortuni, Ronaldo ha disputato appena 20 partite e segnato 9 gol. Pur non prendendo parte alla manifestazione con il Milan poiché vi aveva già giocato in quella stagione con il Real Madrid, nel 2007 ha vinto una Champions League con il Diavolo.

Venne descritto da molti difensori di livello internazionale come il più pericoloso centravanti mai affrontato. Ronaldo è stato un attaccante completo su ogni fronte: forte fisicamente e prolifico sotto porta, era uno dei giocatori più rapidi al mondo. A livello individuale ha vinto due edizioni del Pallone d'oro (1997 e 2002) e tre del FIFA World Player of the Year (1996, 1997 e 2002); assieme a Zinédine Zidane, è il giocatore ad aver vinto più volte quest'ultimo premio.