Ronaldinho: “Milan? Mi ricordo soprattutto il gol nel derby. Su Ancelotti…”

Il ricordo dei suoi ex compagni di squadra in rossonero tra l’estate 2008 e il dicembre 2010 e del suo allenatore, Carlo Ancelotti: “Mi ricordo tutto di quell’esperienza al Milan con tanti grandi calciatori insieme e ricordo tutto, ogni giorno gli allenamenti. C’erano tanti: Gattuso, Ibrahimovic, Maldini, Nesta ed è stato meraviglioso con tutti questi grandi calciatori insieme. Ancelotti grandissimo allenatore ed è stato un piacere lavorare con lui: uno dei più forti della storia”.

