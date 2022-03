Milan: ancora brutte notizie per Pioli, si ferma Romagnoli

Brutte notizie a Milanello. Nel corso del derby di Coppa Italia , il calciatore rossonero Alessio Romagnoli ha dovuto dare forfait.

Per Romagnoli è il secondo stop a causa di un risentimento all' adduttore da inizio campionato. Già a novembre scorso, infatti, aveva saltato il derby in campionato per l'infiammazione dello stesso muscolo. Uno stop che arriva in un ottimo momento di forma per il difensore, sempre titolare nel 2022 dopo la guarigione dal Covid. Nonostante il costante impiego il futuro del capitano rossonero resta ad oggi un vero e proprio rebus. I rossoneri hanno fatto un'offerta decisamente al ribasso, passando dagli attuali 6 milioni netti a 2,8 più premi a stagione. Il giocatore ha preso tempo, sta valutando le altre opzioni ma di fatto non ha mai chiuso alla possibilità di restare in rossonero. Il difensore finora ha collezionato ben 25 presenze distribuite fra Serie A, Coppa Italia e Champions League.