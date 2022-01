Milan-Roma, tutti i recuperi in vista del match del 6 gennaio

Il 6 gennaio il Milan scenderà in campo contro i giallorossi. Ecco tutti i giocatori che hanno recuperato per il match.

Redazione Il Milanista

Il 6 gennaio torna la Serie A. Tra i big match della 20esima giornata di campionato ci sarà anche Milan-Roma, in programma alle 18:30 a San Siro. I rossoneri vogliono riprendere il campionato così come lo hanno concluso, ossia vincendo. Gli uomini di Pioli si trovano infatti al secondo posto con 42 punti e vogliono raggiungere i cugini nerazzurri, in vetta con 4 lunghezze in più. Durante il mese di gennaio i diavoli dovranno disputare ben quattro gare al Meazza e potranno contare sul supporto dei tifosi per sperare nel sorpasso.

Nel frattempo c’è da preparare la prima gara del 2022 e cominciano ad emergere buone notizie per il Milan. Nella giornata di oggi i rossoneri torneranno ad allenarsi a Milanello, dopo la sosta natalizia. In realtà alcuni giocatori si sono allenati anche a Capodanno, nonostante il giorno di riposo concesso dal mister. Stiamo parlando di Tomori, Henandez, Diaz, Ibrahimovic, Conti e Florenzi, che hanno deciso di allenarsi per curare alcuni fastidi. Nella giornata di oggi potrebbero emergere delle buone notizie per Pioli: infatti potrebbero tornare ad allenarsi in gruppo anche Rebic e Leao. Finora i due si sono sempre stati alle prese con esercitazioni individuali, ma da oggi potrebbero tornare ad allenarsi con i compagni.

Anche i giallorossi sono alle prese con la preparazione della sfida dell’Epifania. Negli ultimi giorni è emersa la notizia di un positivo tra gli uomini di Mourinho, che verrà sottoposto a ulteriori tamponi in questi giorni. L’identità del giocatore è rimasta ignota, ma la sua presenza contro il Milan è a rischio. Tuttavia i giallorossi avranno a disposizione Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham. Entrambi i giocatori hanno smaltito i loro infortuni, sono tornati ad allenarsi in gruppo e sono pronti per partire alla volta di Milano.