Milan-Roma, probabili formazioni: Leao in vantaggio su Rebic

Giovedì 6 gennaio torna la Serie A. Ecco le probabili formazioni del Milan e dei giallorossi per il big match delle 18:30.

Redazione Il Milanista

Giovedì 6 gennaio torna in campo la Serie A. Tra i big match della prima giornata di ritorno c’è Milan-Roma, in programma alle 18:30 a San Siro. I rossoneri sono alla ricerca di una vittoria importante contro i giallorossi, per confermare quanto di buono fatto nel girone d’andata e per non allontanarsi troppo dalla vetta della classifica. I cugini nerazzurri si trovano davanti, ma distano soltanto 4 lunghezze. Anche i giallorossi vogliono conquistare punti su un campo difficile, per poter sorpassare i bianconeri e raggiungere il quinto posto.

Il Milan è tornato ad allenarsi dopo la sosta natalizia. Buone notizie per Stefano Pioli, che torna ad abbracciare Ante Rebic. Il croato è tornato a svolgere allenamenti in gruppo e sembra arruolabile già per la gara di giovedì. È molto probabile che però non parta titolare, lasciando il posto a Rafael Leao. In attacco torna Ibrahimovic, che ha recuperato dal fastidio degli ultimi tempi. Non sarà convocato invece il portiere Tatarusanu, risultato positivo al Covid. Assenti anche Kessie e Bennacer, convocati con le Nazionali per la Coppa d’Africa.

La formazione dei rossoneri dovrebbe essere la seguente. Maignan tra i pali, con Tomori e Romagnoli al centro della difesa. Sulle fasce spazio a Florenzi e Theo Hernandez. A centrocampo la coppia Tonali-Bakayoko sarà affiancata da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. In attacco spazio a Ibrahimovic. I giallorossi invece dovranno fare a meno di ben tre giocatori positivi al Covid. In porta ci sarà Rui Patricio, con Mancini, Smalling e Ibanez in difesa. A centrocampo spazio a Karsdorp, Cristante, Veretout e Vina. Davanti tornano Zaniolo e Mkhitaryan a sostegno di Abraham.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko, Tonali; Leao, Brahim Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic. All.: Stefano Pioli

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham. All.: José Mourinho