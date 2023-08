Verso Roma-Milan: la designazione arbitrale del match dell’Olimpico

Venerdì all'Olimpico di Roma andrà in scena la terza giornata del campionato di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli affronterà i giallorossi di Josè Mourinho, in un match caldissimo. Sarà una gara fondamentale per entrambe le parti. I diavoli vorranno riconfermare quanto di buono è stato messo in campo, mentre la Roma è a caccia del primo successo stagionale, galvanizzata dall'arrivo imminente del nuovo bomber -ovvero Romelu Lukaku.