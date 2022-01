Milan-Roma, i rossoneri hanno vinto la terza gara di fila contro i giallorossi

Ecco tutti i numeri della vittoria di ieri sera del Milan. Per gli uomini di Pioli è la terza vittoria di fila contro i giallorossi.

3- Tutti i cinque gol realizzati da Olivier Giroud in questo campionato sono arrivati in gare casalinghe: tra i calciatori dei maggiori cinque campionati europei con almeno cinque gol in casa, oltre a lui solo Aramu e Bruno Fernandes hanno segnato solo in sfide interne.