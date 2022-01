Milan-Roma, ecco la designazione arbitrale per il match del 6 gennaio

Ecco la squadra arbitrale designata per il match tra il Milan e i giallorossi, in programma il 6 gennaio alle 18:30.

Giovedì 6 gennaio è in programma il big match tra Milan e Roma a San Siro. I rossoneri vogliono iniziare il girone di ritorno con una vittoria, per non rovinare quanto di buono realizzato nel girone d’andata. I diavoli si trovano infatti al secondo posto in classifica con 42 punti, distanti solo 4 lunghezze dalla vetta. D’altra parte i giallorossi sono vogliosi di ottenere 3 punti su un campo ostico e migliorare la propria posizione in classifica. Gli uomini di Mourinho infatti hanno l’opportunità di sorpassare i bianconeri.