Milan-Roma, ecco le tutte la statistiche

MILANO – Il Milan, primo in classifica, nel Monday match ha pareggiato contro la Roma non riuscendo a compiere una mini fuga. Ecco tutti dati Opta sulle due squadre protagoniste del match di ieri:

• Il Milan ha segnato due gol per 11 partite di fila, contando tutte le competizioni: eguagliato il record rossonero registrato nel 1959. • Zlatan Ibrahimovic ha segnato una marcatura multipla in tre partite di fila: l’ultimo a riuscirci in Serie A era stato Cheick Diabaté nel 2018.

• Quello contro la Roma, arrivato dopo 1 minuto e 48 secondi, è stato il gol più veloce di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan in Serie A.

• Zlatan Ibrahimovic ha segnato 10 gol contro la Roma in Serie A: tra i giocatori attualmente in attività nessuno ha fatto meglio nella competizione.

• Il Milan ha segnato in tutte le ultime 21 partite, contando tutte le competizioni: i rossoneri non fanno meglio da settembre 2017.

• Contando solo la Serie A il Milan ha segnato nelle ultime 25 partite: per i rossoneri è la striscia più lunga dal 1973.

• Edin Dzeko ha segnato tre gol nelle ultime due di campionato, una rete in più che nelle precedenti 11 presenze.

• Da quando Edin Dzeko ha debuttato in Serie A (2015/16), solo Pavoletti (25) ha segnato più gol di testa del bosniaco (16) tra gli attaccanti nella competizione.

• Il Milan è l’unica squadra ad aver segnato il primo gol della partita in tutti gli incontri disputati finora in questa Serie A.

• Due assist oggi per Rafael Leão, che ne aveva fatti due in tutte le sue precedenti 34 partite di Serie A.

• Il centrocampista della Roma, Jordan Veretout, ha segnato sei gol nelle sue ultime sette presenze in campionato.

• Solo Vardy e Kakuta (4) hanno segnato più di Veretout (3) dal dischetto nei top-5 campionati europei 2020/21.

• Marash Kumbulla è uno dei quattro difensori nati dopo il 2000 ad essere andati a segno nei top-5 campionati europei 2020/21.