Milan-Roma: è sfida per Diogo Dalot

MILANO – Non solo Smalling per la Roma. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi starebbero trattando con il Manchester United il prestito del terzino Diogo Dalot, lo stesso esterno trattato e cercato dal Milan. Proprio i rossoneri, nei giorni scorsi, aveva presentato un’offerta di prestito ai Red Devils, che però è stata rinviata al mittente. Nei prossimi giorni il club di via Aldo Rossi presenterà una nuova offerta. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata anche un’altra grossa novità di mercato in casa rossonera. Domani può essere il giorno decisivo, Gianluca Di Marzio è sicuro: “Nuova offerta in arrivo, è lui il prescelto!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA