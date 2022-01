Milan-Roma: quanti duelli attesi tra le mura di San Siro

Il Milan sul proprio sito internet ha riportato i duelli più attesi del match di domani pomeriggio tra il Milan di Pioli e la Roma di Mourinho

Redazione Il Milanista

Domani pomeriggio il Milan affronterà la Roma di José Mourinho tra le mura amiche di San Siro. In vista del match il sito dei rossoneri ha pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com, i duelli più attesi della partita

MILAN-ROMA: I DUELLI

Ravvicinati o a distanza: ecco i principali incroci attesi in campo

Niente di meglio di Milan-Roma per iniziare il 2022. E mai come in un big match la battaglia in campo si accende, piena di fascino, attesa e importanza. Non mancheranno i duelli - ravvicinati o a distanza - nella gara di San Siro, ne abbiamo selezionati e approfonditi quattro avvicinandoci alla 20° giornata di Serie A.

ZLATAN IBRAHIMOVIĆ VS TAMMY ABRAHAM

Ibrahimović ha recuperato. E la Roma dovrà stare attenta perché gli ha segnato all'andata - la punizione del provvisorio 1-0 (2-1 il finale all'Olimpico) - ma non solo: Zlatan ha realizzato undici gol ai danni dei giallorossi in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione (al pari che contro la Fiorentina). Quella romanista è anche la formazione contro la quale lo svedese ha realizzato più marcature multiple nel massimo campionato (quattro, tre con i rossoneri). L'attacco avversario sarà guidato da Abraham, un altro fattore offensivo di alto livello: al pari di Veretout nessun giocatore della Roma ha preso parte a più gol dell'inglese (nove, sei reti e tre passaggi vincenti). Tammy, tra i suoi compagni, ha anche il record di tiri nello specchio (18) e fuori dallo specchio (17).

RAFAEL LEÃO VS NICOLÒ ZANIOLO

Difficile trovare armi più veloci e tecniche. Assi nella manica, soluzioni tattiche fondamentali per dare equilibrio, spinta, imprevedibilità, azioni, occasioni. Leão è fermo ai box da tempo, manca da un mese, ma dovrebbe tornare a disposizione e potrebbe essere una mossa a sorpresa. Ama calciare in porta, finora ha già collezionato quattro gol e due assist in campionato. Avversari di progressione. Per Zaniolo il Milan è una delle due squadre, insieme alla Fiorentina, contro la quale conta più di una rete in Serie A (due reti contro entrambe), però non ha mai sfidato il Diavolo a San Siro; il classe '99 nel 2021/22 ha fatto la differenza in particolare nei dribbling tentati (70) e nei falli subiti (34).

FIKAYO TOMORI VS ROGER IBAÑEZ

Pioli e Mourinho impostano la difesa in modi differenti, a quattro per il Milan e a tre per la Roma. Due moduli diversi ma affidati soprattutto a Tomori e Ibañez per forza, carattere e numeri. Fikayo è il rossonero con più passaggi effettuati (947), passaggi nella propria metà campo (667), contrasti (40), respinte difensive (50), tiri ribattuti (13) e palloni intercettati (26): un gigante. Roger il giallorosso con più passaggi effettuati (1089), passaggi nella propria metà campo (666), contrasti (32), respinte difensive (57) e palloni intercettati (32): un muro. Quasi una fotocopia, una somiglianza statistica da testare in campo.

SANDRO TONALI VS BRYAN CRISTANTE

Giovani e italiani, di qualità e da Nazionale. Un incrocio interessante nella mattonella di centrocampo. Cristante tornerà a San Siro da ex: le prime tre presenze e il primo gol in Serie A sono arrivati proprio in maglia rossonera nel 2013/14 (Bryan ha anche segnato una rete contro i rossoneri in campionato, nel dicembre 2017 al Meazza con l'Atalanta); nella stagione in corso vanta un ottimo bottino di passaggi nella metà campo offensiva (541, record nella Roma). Tonali avrà ancora più spazio e responsabilità viste le partenze di Kessie e Bennacer per la Coppa d'Africa, un ruolo di maggiore spicco dopo una metà annata brillante: sostanza ed efficacia, senza dimenticare l'elevata quota di cross effettuati (67, record nel Milan).