Milan-Roma: tutto quello che c’è sapere sul match di San Siro

Ecco 10 curiosità in vista del match del Milan di Pioli di questo pomeriggio contro la Roma di Mourinho

Redazione Il Milanista

Alle 18,30 il Milan ospiterà la Roma di José Mourinho. In vista del match contro i giallorossi, il sito del Milan, acmilan.com, ha pubblicato le 10 curiosità del match

10 CURIOSITÀ SU MILAN-ROMA

Le principali statistiche verso la 20ª giornata di Serie A dei rossoneri

Milan-Roma apre il 2022 rossonero e il girone di ritorno: una partita dal grande blasone e dal rilevante presente, con rossoneri e giallorossi che nella prima metà della stagione italiana hanno sempre viaggiato nei piani alti della classifica di Serie A. Nell'attesa del calcio d'inizio di San Siro, ecco alcune curiosità e statistiche sulla sfida:

SCONTRI DIRETTI

1- La Roma è la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più successi in Serie A: 77 vittorie rossonere, con 51 pareggi e 45 vittorie giallorosse in 173 confronti. La squadra di Pioli ha vinto le ultime due partite di campionato contro i capitolini: il Milan non arriva a tre successi di fila contro la Roma dal 1996.

2- 86 i precedenti a San Siro, con 47 successi del Milan, 20 pareggi e 19 vittorie della Roma. Grande equilibrio, inoltre, nelle ultime 18 sfide giocate a Milano tra rossoneri e giallorossi con sette successi per parte e quattro pareggi.

3- Milan e Roma hanno già disputato una sfida di Serie A nel giorno dell'Epifania: nel 2004, all'Olimpico, i rossoneri ebbero la meglio per 2-1 grazie a una doppietta di Shevchenko.

STATO DI FORMA

4- Il 2021 è stato per il Milan il secondo miglior anno per numero di vittorie in Serie A: 27 i successi, risultato inferiore solamente ai 28 del 1950.

STATISTICHE GENERALI

5- Il Milan è finora stata la formazione ad avere segnato più gol su punizione diretta (quattro) nei 5 maggiori campionati europei 2021/22. L'ultima squadra italiana ad aver fatto meglio in una singola stagione è stata la Juventus nella Serie A 2017/18 con 6.

FOCUS GIOCATORI

6- Zlatan Ibrahimović ha realizzato 11 gol contro la Roma in Serie A: contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione. I giallorossi sono la squadra contro cui l'attaccante del Milan ha realizzato più marcature multiple nel massimo campionato (quattro, di cui tre in rossonero). Sei delle sette reti dello svedese in questo campionato sono arrivate in trasferta; l'ultimo gol segnato a San Siro risale al 12 settembre contro la Lazio.

7- 22 delle 25 reti di Ante Rebić in Serie A sono state messe a segno nel girone di ritorno. Tra queste, due sono arrivate contro la Roma (giugno 2020 e febbraio 2021).

8- Theo Hernández è sia il difensore ad aver fornito più assist in questo campionato – cinque – che quello ad aver preso parte a più reti (sette, con due gol segnati). Il francese potrebbe segnare in due match di fila in Serie A per la seconda volta nel torneo, dopo il dicembre 2019.

9- Ex di giornata, Alessandro Florenzi è il giocatore con più presenze in campionato (227) con la maglia della Roma a partire dal 22 maggio 2011, giorno del suo esordio in Serie A. Vanta un passato nei giallorossi anche Alessio Romagnoli, che con la Roma ha collezionato le sue prime 13 presenze e la sua prima rete in Serie A tra il 2012 e il 2014.

10- La prima delle sette reti in Serie A di Davide Calabria è arrivata contro la Roma nel febbraio 2018.