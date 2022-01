Milan-Roma: commento e numeri del match di San Siro

Ecco il commento e i numeri di Milan-Roma, ventesima giornata di Serie A, pubblicati dal Milan sul proprio sito internet

MILAN PERENTORIO, ROMA KO: 3-1 A SAN SIRO

Una grande vittoria: i rossoneri affondando i giallorossi grazie ai gol di Giroud, Messias e Leão

Il solito, grande, Milan. Il solito spirito, il solito cuore oltre l'ostacolo. I rossoneri iniziano il 2022 e il girone di ritorno nel migliore dei modi, ribadendo la propria forza in mezzo alle difficoltà e di fronte a un avversario al completo e di alto livello. Come all'andata, Roma battuta con pieno merito e una prestazione di qualità superiore. Nel 3-1 di San Siro i gol di Giroud su rigore, Messias e Leão; in mezzo il provvisorio 1-2 di Abraham. Una vittoria pesante. La squadra di Pioli, rimaneggiata soprattutto in difesa per via delle numerose assenze ma solida e concreta, è stata brava ad imporsi grazie alla lodevole prova del collettivo.

Da segnalare, in un big match dalle mille emozioni e pieno di episodi, la gigantesca prestazione di Maignan, le risposte di Kalulu e Gabbia, le espulsioni di Karsdorp e Mancini, le traverse nella ripresa di Díaz e Florenzi, il rigore sbagliato nel finale da Ibrahimović e il ritorno in campo di Leão. La 20° giornata di Serie A rilancia il Milan da solo al secondo posto in classifica a quota 45 punti, a -1 dall'Inter capolista che però ha una gara in meno da recuperare. Nuovo anno, stessi atteggiamenti e ambizioni. Tra pochi giorni il campionato andrà avanti: domenica 9 gennaio, alle 12.30, ci sarà già in programma la trasferta di Venezia.

LA CRONACA

Ottima la partenza del Milan, per convinzione e gioco. All'8' la partita è già sbloccata: un mancino al volo di Hernández sugli sviluppi di un angolo viene respinto da Rui Patrício ma soprattutto (prima) toccato di braccio in area da Abraham, il rigore concesso dal VAR viene calciato e realizzato con freddezza da Giroud. Al 17' arriva il raddoppio a coronare un inizio perfetto: Giroud approfitta di un errore nel retropassaggio di Ibañez, si defila e prende il palo, Messias raccoglie il pallone vagante e la piazza di precisione all'angolino. La Roma ha un grande occasione per accorciare le distanze al 24', sprecata da Zaniolo il quale si invola verso la porta e calcia: provvidenziale Maignan a respingere col corpo. Dopo una nuova fase favorevole ai rossoneri e il secondo miracolo di Maignan, prodigioso a deviare la botta di Zaniolo spizzata di testa da Abraham, gli avversari la riaprono al 40': zampata Abraham, abile a girare in rete il tiro di Pellegrini. Duplice fischio.

La ripartenza ribadisce il copione della gara, aperta e veloce. Al 50' Krunić perde l'attimo per colpire sottomisura, al 51' il Diavolo va a un passo dal gol, quando Díaz dal limite mira e spara un destro secco che centra in pieno la traversa. I giallorossi vanno a fiammate, crescendo alla distanza. Straordinario, ancora una volta, Maignan: al 59' a smanacciare su Abraham, al 62' dicendo di no anche a Mkhitaryan. Torna pericoloso il Milan: al 67' Díaz allarga troppo il piatto, al 68' Messias manda alto. Episodio importante al 74': un fallo di Karsdorp gli vale la seconda ammonizione e quindi il cartellino rosso. Passano pochi secondi e Florenzi, grazie a una splendida punizione a giro, colpisce la traversa. Nel finale, sopra di un uomo, Leão firma il tris all'82' sbucando da un rimpallo, involandosi verso Rui Patrício e battendolo di forza. Nel recupero lo stesso Rafa si procura un rigore e provoca l'espulsione di Mancini (doppio giallo): dagli undici metri, però, Ibrahimović sbaglia. Triplice fischio.

IL TABELLINO

MILAN-ROMA 3-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (32'st Conti), Kalulu, Gabbia, Hernández; Tonali, Krunić (19'st Bakayoko); Messias, Díaz (43'st Maldini), Saelemaekers (19'st Leão); Giroud (32'st Ibrahimović). A disp.: Mirante, Nava; Stanga; Rebić. All.: Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini (26'st Afena), Veretout (26'st Cristante), Mkhitaryan, Viña (26'st El Shaarawy); Zaniolo (40'st Pérez), Abraham (31'st Shomurodov). A disp.: Boer, Mastrantonio; Calafiori, Kumbulla; Bove, Villar; Pérez, Zalewski. All.: Mourinho.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Gol: 8' rig. Giroud (M), 17' Messias (M), 40' Abraham (R), 37'st Leão (M).

Ammoniti: 7' Abraham (R), 18' Zaniolo (R), 44' Hernández (M), 44' Pellegrini (R), 11'st Krunić (M).

Espulsi: 29'st Karsdorp (M)c, 48'st Mancini (R).

MILAN-ROMA: I NUMERI DELLA SFIDA

I numeri e le statistiche più interessanti sul successo rossonero

Il modo migliore per iniziare il 2022: un successo bello e convincente contro una grande avversaria. Milan-Roma finisce 3-1 a San Siro, questi i numeri più interessanti scaturiti dopo il match.

1- Il Milan ha vinto tre partite di campionato di fila contro la Roma, non ci riusciva dal 1996.

2- Il Milan ha segnato almeno due gol nelle ultime cinque partite contro la Roma in Serie A: tra le squadre attualmente nel campionato solamente contro il Bologna (sei) ha una striscia aperta più lunga.

3- Tutti i cinque gol realizzati da Olivier Giroud in questo campionato sono arrivati in gare casalinghe: tra i calciatori dei maggiori cinque campionati europei con almeno cinque gol in casa, oltre a lui solo Aramu e Bruno Fernandes hanno segnato solo in sfide interne.

4- Due dei tre giocatori più vecchi, tra quelli con almeno cinque gol in questo campionato, giocano con il Milan: Ibrahimović e Giroud (Dzeko l’altro).

5- Junior Messias ha realizzato tre gol in questo campionato, mentre nelle sue prime nove presenze con il Crotone in Serie A aveva realizzato una rete.