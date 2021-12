Milan, Maran: “Luis Alberto è in grado di alzare l’asticella”

Rolando Maran, in un'intervista per "La Gazzetta dello Sport", ha spiegato perchè uno come Luis Alberto potrebbe far comodo al Milan.

Redazione Il Milanista

Stiamo per entrare nel vivo del mercato di riparazione di gennaio. L'obiettivo principale del Milan è quello di trovare un nuovo difensore centrale, considerato l'infortunio di Kjaer, che terrà il danese fuori fino a fine stagione. Ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", Rolando Maran ha parlato della Serie A ed in particolare si è concentrato sul mercato di gennaio. Dopo una breve analisi sulla sessione di mercato invernale, l'allenatore si è focalizzato sui rossoneri.

Il tecnico ha consigliato alla dirigenza rossonera un giocatore in grado di fare la differenza, uno di quei top player che alzano il tasso tecnico di un gruppo. Ecco le sue parole: "Il mercato di gennaio è atipico, se non regala colpi di qualità serve maggiormente a chi deve salvarsi. La storia inizia a cambiare se, come nel caso dell’Atalanta, si acquistano giocatori come Boga. Lui sì che fa la differenza. Stessa cosa potrebbe accadere col Milan se dovesse prendere un calciatore come Luis Alberto. E’ uno di quelli in grado di alzare l’asticella di forza e di qualità di un gruppo".

Dopo un inizio di campionato complicato, con molte panchine e qualche polemica con Maurizio Sarri, Luis Alberto è tornato sui livelli delle passate stagioni. Quest'anno ha collezionato 17 presenze in Serie A, con 3 reti messe a segno e 6 assist forniti ai compagni. In estate è stato spesso accostato al Milan, soprattutto nel periodo in cui sembrava non avere intenzione di presentarsi in ritiro con la Lazio. Difficile che i biancocelesti possano privarsi di un giocatore come lui a campionato in corso. Ma se dovesse arrivare un'offerta adeguata, Lotito potrebbe anche convincersi a lasciarlo partite. Come sottolineato da Maran, con lo spagnolo il l Milan farebbe un salto in avanti davvero impressionante.