Milan, ritorno di fiamma dalla Francia per sostituire Kessiè?

Il futuro di Kessiè sembra essere sempre più lontano dal Milan. Per questo i rossoneri cercano un sostituto, che potrebbe arrivare a gennaio.

Sempre più complicata la questione che riguarda il rinnovo di contratto di Franck Kessiè. Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto a giugno 2022. E' stato sicuramente fondamentale per la rinascita del Milan di Pioli post pandemia, ma quest'anno non sta giocando agli stessi livelli del passato. Lo stesso tecnico rossonero ha ammesso che il giocatore ha avuto un inizio difficile a causa di problemi fisici e dell'impegno estivo alle Olimpiadi. Nonostante questo, non è preoccupato né dal suo rendimento né dalle voci che circolano intorno al centrocampista ex Atalanta.