Dopo Pioli il Milan è pronto a blindare un grande giocatore

Entusiasmo in casa Milan per il rinnovo di Stefano Pioli. Ora la dirigenza rossonera vuole chiudere altre trattative entro Natale.

Redazione Il Milanista

La giornata di ieri, in casa Milan, è stata la giornata di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha firmato il rinnovo di contratto. Prolungamento fino al 2023 con opzione per un altro anno con ingaggio aumentato del 30%. Rinnovo meritato per Pioli che in due stagioni è riuscito a riportare il Milan a grandi livelli. Sia Maldini che Gazidis hanno tenuto a sottolineare che non hanno rinnovato solo col Pioli allenatore ma anche con la persona. Ora la dirigenza rossonera è pronta a prolungare il contratto anche ad alcuni suoi calciatori.

Il primo della lista è Theo Hernandez. Il terzino rossonero, da quando è arrivato dal Real Madrid nel 2019, ha avuto un impatto devastante. 14 gol e 11 assist in 76 presenze in campionato da quando veste la maglia del Diavolo. Numeri impressionanti considerando la posizione che ricopre in campo. Secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, Maldini e Massara avrebbero avviato i contatti con Manuel Garcia Quillon, agente del calciatore francese. La prima proposta prevede il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026, quindi un prolungamento di due anni. Per quanto riguarda l'ingaggio, la società rossonera è pronta ad offrire 4 milioni netti a stagione, rispetto a 1,5 milioni che il giocatore percepisce attualmente.

Adesso spetterà a Quillon valutare la proposta insieme al proprio giocatore, prima di formulare un eventuale risposta o una controfferta. Le intenzioni del terzino numero 19 del Milan sembrerebbero essere quelle di proseguire il rapporto con il Diavolo. Il Milan vorrebbe chiudere l'accordo entro la fine del mese di dicembre. La dirigenza rossonera vorrebbe fare lo stesso anche con altri due giocatori. Si tratta di Rafael Leao e Ismael Bennacer. In questo modo il Milan ad assicurarsi per il futuro tre calciatori che sono stati fondamentali per la rinascita della squadra di Milanello.