Raiola a Casa Milan: svolta nel rinnovo di Romagnoli?

Potrebbe esserci una svolta nel rinnovo di Alessio Romagnoli con la società rossonera. Raiola è a Casa Milan.

Ci potrebbero essere buone nuove per quanto concerne la trattativa in essere per il rinnovo di contratto del difensore e ormai ex capitano rossonero Alessio Romagnoli. Il giocatore italiano vuole rinnovare il proprio contratto con il Milan . Questa è ormai una cosa acclarata. Bisognerà però trovare la quadra per continuare assieme.

La società rossonera vorrebbe rinnovare il contratto ad Alessio Romagnoli, ma ad una condizione. Paolo Maldini e tutta la dirigenza, infatti, non vorrebbero più che Alessio Romagnoli fosse uno tra i più pagati all'interno della rosa rossonera. Il difensore ex Sampdoria e Roma dovrebbe ridursi lo stipendio e non di poco. Se Alessio Romagnoli darà l'ok per la riduzione del suo ingaggio non ci saranno problemi a trovare un nuovo accordo. Magari mettendo nero su bianco un accordo con durata più lunga rispetto a quella preventivata. Staremo a vedere quali saranno i passaggi chiave dell'incontro tra Mino Raiola e la dirigenza rossonera a Casa Milan. Vi terremo sicuramente aggiornati in tempo reale su un'operazione che è sicuramente delicata. Quella inerente al rinnovo di Alessio Romagnoli con la società rossonera di via Aldo Rossi.