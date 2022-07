UFFICIALE: Ibrahimovic ha rinnovato col Milan fino al 30 giugno 2023

Giornata importante in casa rossonera. Il Milan oggi ha rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic per un’altra stagione.

Giornata importante in casa rossonera. Il Milan oggi ha rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic per un’altra stagione. La notizia era nell’aria da un po’ e adesso sappiamo che è tutto fatto.

La notizia è freschissima e sancisce di fatto l’accordo tra la società e l’attaccante svedese ancora per un altro anno, quindi fino al 30 giugno 2023. Ci sono anche i dettagli del nuovo contratto: un milione di euro o poco più di base fissa a cui andranno aggiunti bonus in base ai gol e agli assist che Ibra collezionerà in questa stagione.