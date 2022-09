Milan al lavoro per il rinnovo di contratto di Bennacer: il punto

Tra questi vi è anche Ismael Bennacer, che potrebbe essere il prossimo rinnovo in casa Milan. L'algerino, dal suo arrivo, ha piano piano scalato le gerarchie fino a diventare un elemento inamovibile dall'undici titolare rossonero. Fondamentale per il gioco del Milan, legge il gioco, imposta, lavora in fase difensiva. Che Bennacer è un giocatore importante lo hanno capito anche in Inghilterra, visti già i tentativi in estate di strapparlo ai rossoneri.