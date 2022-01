Oltre i limiti e le difficoltà: il Milan è tornato!

La società rossonera è rinata in queste ultime due stagioni. Ora per il Milan arriva il difficile, la prova del 9

Redazione Il Milanista

L'anno che ci siamo oramai lasciati alle spalle ha decretato solo una cosa: il Milan è tornato in modo definitivo e il merito è in gran parte del duo composto da Paolo Maldini e Stefano Pioli. Il 2021 è stato l'anno della consacrazione. Dopo che il 2020 aveva fatto intravedere una possibilità di rinascita. Ora per i rossoneri arriva però la parte più dura. Si, perchè confermarsi ad alti livelli non è mai facile e la squadra rossonera dovrà farlo tra infortuni, situazioni legate al Covid 19 e partite assai ravvicinate.

Il gruppo fa la differenza

Il Milan è la prova tangibile che il calcio è un gioco di squadra ed è il gruppo a fare la differenza. I rossoneri sono un gruppo unito che rema nella stessa direzione e i risultati che stanno arrivando sono solamente una logica conseguenza.

Qualificarsi in Champions League per continuare la crescita

Ora per continuare la propria crescita il Milan dovrà cercare di centrare a tutti i costi la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri allenati da Stefano Pioli sono in un'ottima posizione di classifica e con il morale alle stelle dopo le due vittorie consecutive in questo inizio di 2022. Con queste premesse il Milan è ad un ottimo punto nella rincorsa alla qualificazione alla prossima Champions League e, anzi, un occhio è sempre rivolto in avanti all'Inter capolista e al sogno Scudetto.

Il Milan è tornato subito al lavoro

“Squadra al lavoro anche questa mattina a Milanello in preparazione del prossimo impegno che vedrà il Milan affrontare il Genoa a San Siro, giovedì 13 gennaio alle ore 21, nella partita valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. L'allenamento odierno di scarico si è svolto interamente in palestra dove la squadra ha effettuato il consueto lavoro defaticante post-partita oltre ad alcuni esercizi sulla forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi”. Questo il comunicato ufficiale del club rossonero sul proprio sito nella giornata odierna.