Milan: ecco come ottenere il rimborso per Spezia e Juventus

Il Milan ha reso note le modalità per ottenere il rimborso dei tagliandi per le partite contro Spezia e Juvenuts

Redazione Il Milanista

A seguito delle normative governative di ridurre il numero di spettatori negli stadi i club hanno dovuto procedere con i rimborsi dei tagliandi.Il Milan, con un comunicato, ha reso noto le modalità per ottenere il rimborso dei biglietti venduti per i match di Spezia e Juventus.

NOTA UFFICIALE: BIGLIETTI PER SPEZIA E JUVENTUS

Tutte le informazioni in merito ai rimborsi dei biglietti per le prossime due sfide di campionato

AC Milan, in seguito alle recenti decisioni della Lega Serie A relative alla riduzione della capienza degli stadi, comunica che:

• Per il match Milan-Spezia, in programma lunedì 17 gennaio alle 18.30, verrà avviata la procedura di annullamento e rimborso per tutti i biglietti emessi di Secondo Anello e Terzo Anello Verde (settore ospiti). Il Club invita i possessori di qualsiasi biglietto di Secondo e Terzo anello – indipendentemente dalla data di acquisto – di non recarsi dunque allo stadio che, per motivi di salute, sicurezza, operative e gestionali, rimarrà aperto per i soli settori del primo anello.

• Per il match Milan-Juventus, in programma domenica 23 gennaio alle 20.45, verrà avviata la procedura di annullamento e rimborso per tutti i biglietti emessi e al momento non è prevista una riapertura della vendita.

I tifosi che hanno già acquistato i tagliandi e che sono in possesso dei biglietti annullati per le partite valevoli rispettivamente per la 22ª e la 23ª giornata di Serie A, potranno ottenere il rimborso secondo le seguenti modalità:

• Acquisto online: riaccredito automatico dell’importo sulla carta di credito utilizzata per il pagamento online, in circa 15-30 giorni (le tempistiche variano a seconda del circuito bancario di riferimento).

• Acquisto nei punti vendita Viva Ticket: i titolari dei biglietti possono ottenere il rimborso recandosi direttamente negli store fisici. Sul sito Vivaticket.com, fino al 21 gennaio, sarà attiva una piattaforma per raccogliere i dati necessari per il rimborso.

• Acquisto a Casa Milan: i titolari dei biglietti possono ottenere il rimborso recandosi direttamente al box office di Casa Milan, nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 gennaio dalle 10 alle 19 (informazioni sul sito https://singletickets.acmilan.com/).

Per qualsiasi chiarimento riguardo l’annullamento e il rimborso dei biglietti è possibile contattare il customer care AC Milan al numero 02.62284545 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19).