Milan, il report del week end delle giovanile. Finalmente Primavera!

Ecco il report degli impegni delle formazioni giovanili rossonere. Tante vittorie su tutte quella della Primavera rossonera

È stato un buon fine settimana per il Settore Giovanile rossonero. Ad aprire, la prima vittoria in campionato del Milan Primavera: un 2-1 in rimonta sul campo del Lecce che muove la classifica e fa tanto morale anche in vista dell'impegno di mercoledì in Coppa Italia contro il Brescia. Sabato da registrare anche i successi di U17 femminile e U13 in casa al Vismara, U14 e U9 in trasferta contro Pro Patria e Ausonia.