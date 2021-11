Milan, il report dei rossoneri con le Nazionali

Ecco il report, pubblicato da acmilan.com, sui rossoneri scesi in campo ieri con le proprie Nazionali

Nella giornata di ieri sono scesi in campo 4 rossoneri con le rispettive Nazionali. Si tratta di Calabria e Tonali, impegnati ieri con la maglia della Nazionale contro la Svizzera, Simon Kjaer con la Danimarca contro le Isole Far Oer e Ismael Bennacer che ha battuto, con la sua Algeria, Gibuti 4 a 0.

CALABRIA E TONALI IN CAMPO CON L'ITALIA, TUTTO FACILE PER KJÆR E BENNACER

Quattro rossoneri impegnati nella serata di ieri con le rispettive nazionali. Simon Kjær titolare e in campo per tutti i 90 minuti nella vittoria per 3-1 della Danimarca sulle isole Fær Øer. La formazione danese, che lui guida da capitano , è già ampiamente qualificata ai Mondiali e con un ruolino di marcia eccezionale: 9 partite, 9 vittorie, 30 gol fatti e solo 1 subito, proprio ieri nel recupero del secondo tempo.

Spazio anche per Calabria e Tonali nella serata di ieri: i due rossoneri sono subentrati entrambi durante la partita dell'Olimpico contro la Svizzera . Sandro ha preso il posto di Locatelli al 58', mentre Davide quello di Emerson all'80'. L'Italia è stata bloccata sul pareggio dagli elvetici e dovrà giocarsi lunedì a Belfast contro l'Irlanda del Nord l'accesso diretto alla fase a gironi del Mondiale 2022 in Qatar.

Un tempo intero in campo per Ismaël Bennacer, nel largo successo dell'Algeria contro Djibouti, 4-0 il finale. Il 4 rossonero è sceso in campo da titolare e nell'intervallo ha lasciato il posto a Mahrez, con il risultato sul 3-0. I campioni d'Africa sono ora in testa al Gruppo A delle qualificazioni africane ai Mondiali 2022, con 13 punti, a +2 sul Burkina Faso, che incontreranno martedì nello scontro diretto.