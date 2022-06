Milan: Renato Sanches verso Parigi. Nel frattempo si guarda in Serie A

Ci sarà ancora da pazientare per i tifosi del Milan in attesa dei primi colpi estivi. Nel frattempo i rossoneri osservano in casa Sassuolo

Redazione Il Milanista

Ci sarà ancora da pazientare per i tifosi del Milan in attesa dei primi veri colpi estivi. Il club rossonero, come è noto, sta risolvendo delle pratiche interne prima di dare il via alle operazioni.

Questo clima di stand-by generale rischia di far saltare alcune trattative messe in piedi nelle scorse settimane. In primis quella per Renato Sanches, centrocampista di spessore scelto da Paolo Maldini per rimpiazzare il partente Franck Kessie.

Il mediano del Lille, in scadenza a giugno 2023, ha già detto sì al Milan. L’offerta contrattuale è sul piatto, ma visto lo stop momentaneo alle trattative imposto a via Aldo Rossi non è stato ancora affondato il colpo con la società francese. Nel frattempo, il PSG si è inserito nella corsa e potrebbe soffiare il lusitano ai meneghini.

Come scrive la Gazzetta dello Sport , il nuovo dirigente del PSG, il portoghese Luis Campos, è una sorta di padre putativo del centrocampista e dunque non farebbe fatica a convincere Sanches a scegliere i parigini.

Pronta un’offerta contrattuale superiore a quella del Milan, mentre il club rossonero non intende partecipare ad aste limitandosi a confermare la propria proposta e puntando sull’accordo informalmente già raggiunto. Ma è ovvio che se il PSG decidesse di affondare il colpo, sarebbe quasi impossibile competere e pensare di vincere questo rush di mercato.

Per questo motivo il Milan ha già in mente l’alternativa. Si tratta di Hamed Junior Traoré, classe 2000 del Sassuolo. Un talento purissimo, che sa destreggiarsi bene tra le linee o partire da posizioni più laterali.