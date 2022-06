Milan, Renato Sanches-PSG: i motivi dell’interesse dei parigini

Si è complicato l'affare Renato Sanches , a tal punto che Maldini sembrerebbe aver alzato bandiera bianca . La porta non è chiusa del tutto, questo va detto, ma al momento è molto complicato. Per questo motivo la dirigenza rossonera, con la stagione alle porte e priva di Kessié, vuole tutelarsi valutando altre piste.

A rendere complicato l'affare è l'affondo deciso del Paris-Saint Germain , accompagnato dalle recenti dichiarazioni di Al-Khelaifi . Il numero uno dei parigini ha infatti annunciato che " Il PSG dei lustrini è finito ". Non proseguirà l'era dei grandi nomi che hanno dato vita ad una collezione di figurine che non ha portato ad alcun tipo di risultato europeo. Nella testa dei parigini prendono forma delle idee, di ricostruire, se vogliamo emulare, un club che ha vinto proprio in Ligue 1, il Lille . E il processo è già iniziato, con l'arrivo di Luis Campos nel ruolo di direttore sportivo al posto dell'ex Milan Leonardo che ha fatto le valigie. L'altro tassello che il Paris vorrebbe aggiungere è Christophe Galtier , allenatore proprio di quel Lille che si è laureato campione di Francia nel 2019/20.

Entrambe le figure sopra citate hanno avuto un' importanza capitale nella carriera di Renato Sanches . Luis Campos lo acquistò dal Bayern Monaco, dove il calciatore sembrava vivere più difficoltà che momenti sereni, e Galtier lo valorizzò al massimo nella sua formazione titolare. Se nelle idee del PSG c'è il Lille come riferimento è ragionevole pensare al centrocampista portoghese, specie in un reparto meno super rispetto agli altri.

Come detto, prima dell'approdo in Ligue 1, Renato Sanches sembrava essere il classico profilo promettente che rischiava di bruciarsi per infortuni e per la scelta, forse affrettata, di trasferirsi al Bayern Monaco. Viene logico pensare che ci sia riconoscenza nei confronti delle figure chiave di quel club. A questo non si può tralasciare un aspetto cruciale: il Lille è in forte difficoltà con i bilanci e vuole cedere al migliore offerente. E i rossoneri di fronte al Paris, potrebbero trovarsi costretti a fare un passo indietro.