Milan: Renato Sanches l’obiettivo, ma spunta anche l’alternativa

I rossoneri continuano a tenere d'occhio i movimenti sia in entrata che in uscita. Il calciomercato si avvicina ed il Ds Federic Massara non vorrà di certo farsi trovare impreparato. Si studiano diversi colpi da "regalare" al proprio tecnico per la prossima stagione, nel frattempo che si attende il passaggio di proprietà. Secondo Tuttosport, il nome numero uno per il centrocampo del futuro, resta quello di Renato Sanches del Lille. Con il lusitano i contatti restano in corso, ma bisogna ancora trovare un accordo economico con il club francese. Stando però alle ultime indiscrezioni di mercato, il Milan, avrebbe messo nel mirino Maxence Caqueret, classe 2000' del Lione. Il giovane francese è cresciuto nello stesso settore giovanile di Pierre Kalulu ed ha il contratto in scadenza nel 2023.