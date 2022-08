Non solo Redbird, è una Serie A a stelle e strisce: l’America sbarca in Italia

Per Gerry Cardinale arriverà a breve il closing dell'affare per l'acquisizione delle quote dell'A.C. Milan. Da Elliott a Rebdird i rossoneri cambieranno le figure di vertice nell'organigramma societario. Per definire il passaggio da 1,2 miliardi di euro, Cardinale ha aperto la porta a nuovi investitori. Tra questi vi è la famiglia Streinbrenner, proprietaria dei New York Yankees, e un fondo losangelino, Main Street Advisor, in cui figurano anche i nomi di LeBron James e Drake. Una nuova proprietà sempre targata USA, una tendenza ormai sempre più diffusa negli ultimi anni.