Pioli sorride, la sosta per le nazionali gli regala un titolare

Ante Rebic sta bene e sta per tornare in campo. Il calciatore come definito da Tuttosport "imprevedibile" quando è in serata può essere realmente decisivo. Il croato sa essere determinante sia da esterno offensivo che da punta. Il calciatore ha approfittato della sosta, per rimettersi in pieno regime dopo le settimane passate a smaltire la distorsione alla caviglia sinistra. Dopo aver giocato una mezz'ora nel Derby della Madonnina, il rossonero è pronto a scendere in campo dal primo minuto a Firenze. La gara contro la Fiorentina per Ante non sarà mai una partita come le altre, infatti il calciatore è " l'ex dal dente avvelenato". Il tecnico dei Diavoli Stefano Pioli dovrebbe far rifiatare Rafael Leao, ormai sfinito dagli ultimi impegni.