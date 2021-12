Milan, record per i tifosi rossoneri: nessuno come loro in Italia!

Si è conclusa la prima metà di campionato con una vittoria per il Milan. I rossoneri conquistano un primato per quanto riguarda i tifosi.

Redazione Il Milanista

Il Milan ha chiuso il girone di andata di Serie A nel miglior modo possibile. Al Castellani i rossoneri hanno ritrovato la vittoria in campionato dopo due battute d'arresto consecutive. Il Diavolo si è imposto sull'Empoli con il risultato di 4-2. Partita sofferta, ma vinta grazie alla grande capacità di concretizzare le occasioni create. Le prime 19 giornate vedono i cugini nerazzurri in testa alla classifica, con quattro punti di vantaggio sul Milan. Lo scudetto sembra essere indirizzato verso Milano. Pioli sfrutterà al massimo la sosta natalizia per recuperare le energie dei suoi e ritrovare il maggior numero di giocatori infortunati.

Il tecnico rossonero è convinto che da gennaio la sua squadra tornerà a correre così da dare nuovamente grandi soddisfazioni ai tifosi del Diavolo. Dopo i mesi difficili del Covid, San Siro è tornato a riempirsi, prima col 50% di capienza, poi al 75% dall'11 ottobre. Lo stadio è stato così un’arma in più per il Milan. "Calcio e Finanza" ha stilato la classifica degli spettatori presenti negli stadi di Serie A. San Siro, che ha visto il Milan scendere in campo per ben 9 volte, è in cima a questa speciale classifica, avendo ospitato ben 378.300 tifosi rossoneri, con una media di 42.033 a partita.

Nessuno ha fatto meglio: alle spalle del Milan, troviamo la Roma con 408.698 spettatori ma con dieci gare e una media di 40.869 e l’Inter, con 365.655 e una media di 40.628. Molto più staccate le altre, con il Napoli che non va oltre i 25.880 spettatori di media. La Juve va sotto i 20mila con una media di 19.924. Anche quest'anno, in una situazione molto complicata, i tifosi rossoneri hanno mostrato tutto il loro calore verso una squadra che sta facendo di tutto in campo per meritare il loro supporto.